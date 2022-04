Comprar em segunda mão ajudou a reduzir quatro mil toneladas de CO2

Comprar artigos em segunda mão ajuda o ambiente © Cash Converters

Comprar artigos em segunda mão ajuda a reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. A afirmação é da Cash Converters, a multinacional de compra e venda de produtos em segunda mão, que revela que a compra deste tipo de produtos, em Portugal e Espanha, nos três primeiros meses deste ano, já permitiu uma redução de mais de quatro mil toneladas de CO2.

De acordo com a Cash Converters, quem adquiriu produtos tecnológicos usados ou recondicionados, em vez de novos, ajudou a aumentar a poupança ambiental em cerca de 23% comparativamente com os primeiros três meses do ano passado. O que significa que a compra destes produtos em segunda mão aumentou 14%, revelando uma maior "adesão à economia circular", explica a empresa em comunicado.

Assim, com a compra de "mais de 51 mil produtos tecnológicos em segunda mão como computadores, tablets, iPads e telemóveis, foram poupadas mais de 213 milhões de árvores, mais de 146 milhões de litros de água e evitada a circulação de mais de 707 mil carros", menos 137 mil em comparação com 2021, revela a Cash Converters, frisando que ao adquirir o hábito de comprar em segunda mão se evita "a superprodução de novos produtos".

A empresa lançou o Movimento Converters (que aposta em artigos com garantia e que promove a conservação e durabilidade dos produtos), que pretende promover hábitos de consumo mais inteligentes. "Em 2021 conseguimos converter mais de 195 mil artigos tecnológicos, o que foi um número bastante positivo", diz Paulo Freitas, representante da Cash Converters em Portugal, adiantando que no primeiro trimestre deste ano a empresa registou um aumento de 20% nesta vertente do negócio.

"Vemos como cada vez mais portugueses se unem ao Movimento Converters e dão uma oportunidade aos produtos em segunda mão", refere ainda, congratulando-se com o facto de a sua marca estar "a levar o consumidor a ter um impacto real no ambiente".

Segundo a empresa, foram mais de 327 mil portugueses e espanhóis os que no ano passado compraram mais de dois milhões de produtos em segunda nas suas lojas