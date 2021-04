Comprar online já é 14% das aquisições eletrónicas

4. Compras online...

As compras no comércio online e nas lojas físicas atingiram pela primeira vez este ano em abril valores acima os registados antes da pandemia, quer na comparação homóloga como em relação aos primeiros meses de 2020, antes do eclodir da pandemia. O comércio online é principal responsável, com as aquisições neste canal a representar já 14% das compras eletrónicas, dizem os dados da SIBS Analytics.

"O comércio online, que tem vindo a registar um crescimento significativo ao longo da pandemia, estando atualmente 51% acima dos níveis registados no "antigo normal"", informa a SIBS. Antes do aparecimento da covid-19, o comércio online representava apenas 10% do total das compras eletrónicas, tendo este valor chegado a representar 18% em fevereiro de 2021 e está atualmente (semana de 19 a 25 de abril) nos 14%. Em fevereiro, o sistema de pagamento MB Way registou um "crescimento de 4x o número de compras em fevereiro de 2021 face ao "antigo normal" e de 3,6x na primeira semana da 3ª fase de desconfinamento."

Nas lojas físicas, "embora o consumo já esteja acima dos valores homólogos de 2019, o mesmo está ainda a 5% abaixo do verificado no período de "antigo normal"", ou seja, os primeiros meses de 2020, refere a SIBS. Mas o consumo tem vindo a estar em "crescimento desde março de 2021 e, na semana de 19 a 25 de abril, ficou mesmo acima do registado no período homólogo dos dois últimos anos, nomeadamente de 2020, período em que Portugal se encontrava no 1º confinamento".

Neste canal as compras com MB Way têm crescido, sendo atualmente 4,8x superior ao registado anteriormente.

Alojamento turístico, restauração, transporte de passageiros e moda & acessórios, os negócios mais impactados durante o período de confinamento, "apresentam um gradual retorno com as diferentes fases de reabertura, sendo que na última semana encontram-se ainda a 16% face ao "antigo normal".

"Já os setores do pequeno comércio - mercearias, mini-mercados & similares, produtos alimentares, bebidas & tabaco -, mantém-se em contraciclo, com incrementos do número de compras electrónicas a rondar os 24% no total de compras físicas e online."