Comprar smartphones e cartões de telecomunicações na Glovo? NOS "abre" loja na plataforma

A NOS abriu uma "loja" na Glovo permitindo aos clientes da plataforma comprar smartphones, smartwatches ou cartões móveis e IoT, sem sair de casa, com as entregas a serem asseguradas pela plataforma de entregas ao domicílio. É a primeira operadora em Portugal a avançar com esta oferta nas plataformas de entrega. Serviço está a partir de hoje disponível na Grande Lisboa e Torres Vedras, mas "em breve" será alargado a outras zonas do país.

"A era digital em que vivemos e, mais recentemente, as limitações de circulação e o dever de recolhimento domiciliário, tornaram os serviços de conveniência e entrega ao domicílio ainda mais relevantes. A NOS, sempre na linha da frente da inovação, torna-se a primeira operadora em Portugal a disponibilizar na app Glovo uma montra digital de produtos comercializadas nas Lojas NOS", informa a operadora em nota de imprensa.

Os utilizadores da app da Glovo podem encomendar um conjunto de produtos, como smartphones, hotspots, localizadores, smartwatches e outros gadgets, bem como cartões móveis e IoT, que são entregues em casa.

O serviço fica disponível na Grande Lisboa e Torres Vedras a partir desta terça-feira, 22 de dezembro. "Em breve, esta parceria entre a NOS e a Glovo será alargada a outras cidades do país".