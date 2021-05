Compras do El Corte Inglês em Lisboa podem chegar de bicicleta elétrica

O El Corte Inglés está a testar entregas com uma bicicleta elétrica nas imediações dos grandes armazéns em Lisboa. O projeto-piloto foi desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do projeto europeu City Changer Cargo Bike.

A bicicleta elétrica conta com um atrelado de dois metros, com capacidade para transportar até 300 quilos de mercadoria, autonomia de 50 quilómetros, podendo efetuar cerca de 20 entregas por dia pelas ciclovias circundantes ao El Corte Inglés. Ou seja, num raio de cinco quilómetros em torno dos grandes armazéns, em Lisboa.

"As caixas utilizadas nestas entregas são feitas de cartão 100% reciclado, proveniente de cartão que é recolhido nos Grandes Armazéns do El Corte Inglés no âmbito do projeto Resíduo Zero e posteriormente transformado em caixas novas", destaca o El Corte Inglês em nota enviada às redações.

Desenvolvido em parceria com a autarquia de Lisboa, no âmbito do projeto europeu City Changer Cargo Bike, o piloto visa "ser uma alternativa mais sustentável no transporte de encomendas em rotas curtas" num momento em que o crescimento das compras online tem aumentado as entregas de encomendas em casa.

O El Corte Inglés é uma das empresas signatárias do Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa (PMEL), um compromisso promovido pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), e pelo Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal.