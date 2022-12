Compras online representam um quinto do valor gasto na Black Friday

Preparação das montras na rua de Santa Catarina para o Black Friday, dia de saldos e promoções.. © Adelino Meireles / Global Imagens

Mais de um quinto do valor gasto na Black Friday, foi em compras online, o que representa 22% dos consumidores que adquiriram algum artigo na passada sexta-feira.

Os dados são da SIBS, que adianta que o número ultrapassa os 18% do valor de compras online no ano passado.

"Um peso que supera os 18% do valor de compras online no ano passado e que compara com os 16% e 12% de 2020 e 2019, respetivamente, anos marcados por fortes restrições relacionadas com o combate à pandemia de covid-19", refere a SIBS em comunicado.

A MbWay continua a aparecer como um dos métodos de pagamento mais utilizados em Portugal. Nesta Black Friday, foi usado mais 17,3 vezes em compras físicas que em 2019. Nas compras online 5,9 vezes mais, o que significa que mantém, segundo a empresa de pagamentos, a tendência de crescimento.

A SIBS refere ainda um menor crescimento de compras nesta "sexta-feira negra", quando comparada com a média de novembro e em relação ao período homólogo (1,35 vezes versus 1,5 vezes em 2021) e justifica o acontecido com o facto de os consumidores estarem, cada vez mais, a diluir as suas compras pela semana que antecede a Black Friday.

Assim, "o total de compras na Black Week aumentou 12% face ao ano passado, enquanto na Black Friday o crescimento foi de 7%", declara a empresa.

Já o valor médio das compras desceu 5,4% em comparação com mesmo período do ano passado, tendo passado de 42,7 euros para 40,4 euros.

A categoria de "Moda e Acessórios" foi a que registou um maior aumento, o que se traduz em 2,6 vezes de crescimento face à média diária do mês de novembro. Segue-se "Beleza Cosméticos e Perfumes" (2,1 vezes), "Material Desportivo e Recreativo" (1,6 vezes) e "Jogos, Brinquedos e Bens de Puericultura" (1,5 vezes).

Pela primeira vez, nesta lista está "Decoração e Artigos para o Lar", tendo saído a categoria "Tecnologia".

Coimbra, Braga e Bragança foram os distritos onde se verificou o maior crescimento de compras nesta Black Friday, e em situação inversa estão Santarém e Portalegre.