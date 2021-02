Computadores para escolas disparam vendas: 137 milhões no último trimestre

LAS VEGAS, NEVADA - AUGUST 25: Goolsby Elementary School fourth grader Luca Conrad (L), 10, is tutored by College of Southern Nevada student Jordyn Leal as Luca does independent study work at her home during the first week of distance learning for the Clark County School District amid the spread of the coronavirus (COVID-19) on August 25, 2020 in Las Vegas, Nevada. CCSD, the fifth-largest school district in the United States with more than 315,000 students, decided to start the school year with a full-time distance education instructional model as part of its Reopening Our Schools Plan due to health and safety concerns over the pandemic. Ethan Miller/Getty Images/AFP © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Foi o maior crescimento de sempre num trimestre, o ocorrido com as vendas de computadores nos três últimos meses de 2020: foram vendidos 277 mil computadores, um disparo de 86,7%. Gastou-se 137 milhões de euros, num ano em que só em compras de PC foram gastos 474,1 milhões, segundo dados da consultora para o mercado tecnológico IDC. As compras de computadores pelo Estado para equipar alunos e professores para a escola digital foi o principal responsável.

"No quarto trimestre a grande razão desse boom foram as compras feitas pelo Estado para as escolas, porque o que se verificou no ano passado foi efetivamente a necessidade de preparar as escolas mas, de certo modo, houve um atraso nas compras principais", aponta Francisco Jerónimo, vice presidente associado de terminais da IDC EMEA. "Neste momento está claro que, independentemente da vacina, vai haver a necessidade de as pessoas continuarem a trabalhar a partir de casa e de as crianças continuarem a escola online."

Desde 8 de fevereiro que alunos e professores retomaram as aulas remotamente, mas a partir da sala lá de casa e com os equipamentos e internet próprios. É que a tarifa social de internet, para famílias carenciadas, só deverá ser implementada no segundo semestre e o grosso dos cerca de 1,2 milhões de PC prometidos pelo Governo em abril ainda não chegaram. "Fizemos uma primeira encomenda de cem mil computadores, que foi completamente distribuída, e comprámos, ainda no ano passado, 335 mil computadores, que foram suplementados com mais 15 mil computadores", lembrou Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, em entrevista à Renascença, adiantando que estes últimos - uma adjudicação direta até 4,7 milhões de euros - começam a chegar nesta semana às escolas.

O Governo abriu quatro linhas de financiamento do PT2020, no valor de 14 milhões, para os municípios adquirirem equipamentos informáticos, "complementando o trabalho de dotação de equipamentos e conectividade no âmbito da Escola Digital." E muitos municípios têm anunciado a compra de equipamentos - só os da região Oeste investiram mais de meio milhão de euros em computadores e internet - e muitas empresas têm feito doação de equipamentos.

A Fundação EDP vai doar cerca de três mil computadores, no valor de um milhão de euros, a escolas e alunos em situação de vulnerabilidade. Os primeiros equipamentos eletrónicos chegam nesta semana à Escola N.º1 de Beja, com os restantes computadores, para alunos entre os 6 e os 14 anos, a serem "distribuídos às escolas identificadas consoante a disponibilidade dos fornecedores". As escolas, sinalizadas com o Ministério da Educação e parte do Programa TEIP - Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, estão em "territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social".