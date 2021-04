Concerto dos Guns n' Roses em Portugal volta a ser adiado para 2022

O vocalista dos Guns n' Roses, Axl Rose, em concerto © Vilhelm STOKSTAD / TT News Agency / AFP

O concerto dos norte-americanos Guns n' Roses, marcado para junho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, voltou a ser reagendado, desta vez para 04 de junho de 2022, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Este concerto esteve marcado inicialmente para 20 de maio de 2020, depois foi adiado para 02 de junho deste ano por causa da pandemia da covid-19, sendo agora novamente alterado, já que toda a digressão europeia da banda norte-americana foi reagendada.

Segundo a promotora, os bilhetes que tinham sido comprados para a data inicial de 20 de maio de 2020, como para a de 02 de junho deste ano, continuam válidos para o concerto de 2022, "sem necessidade de troca".

Na página oficial, os Guns n' Roses anunciam o reagendamento da digressão, e embora não deem qualquer justificação, é certo que decorre da atual situação pandémica, das medidas restritivas impostas no espaço europeu e da ausência de eventos para grandes audiências.

A digressão de verão pelos Estados Unidos e Canadá também será afetada, mantendo-se apenas a série de concertos na Austrália e Nova Zelândia em novembro.

O concerto de 04 de junho de 2022 em Portugal, que acontecerá às 18:00, abrirá a digressão europeia dos Guns n' Roses, que passará ainda, por exemplo, por Espanha, Suécia, Noruega e Reino Unido.

Os Guns n' Roses continuam com a mesma digressão, "Not In This Lifetime", que começou e 2016 e já tinha passado pelo Passeio Marítimo de Algés em 2017.

A pandemia levou ao adiamento de festivais, previstos para junho, como Rock in Rio Lisboa e o NOS Primavera Sound, foram já adiados para 2022. NOS Alive e o Super Bock Super Rock ainda não foram adiados.