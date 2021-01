Concessionários de automóveis voltam a fechar. Inspeções só com marcação

Os concessionários de automóveis vão voltar a fechar a partir de sábado, 23 de janeiro. Apesar de estes espaços terem ficado com as portas abertas na primeira fase do novo confinamento geral, o agravamento da pandemia em Portugal levou o Governo a determinar o encerramento destas lojas.

Esta é a principal novidade das alterações à regulamentação do estado de emergência, publicadas esta sexta-feira em Diário da República. Os centros de inspeção automóvel poderão continuar a funcionar mas apenas mediante marcação.

As associações que representam o comércio automóvel ficaram surpreendidas com esta alteração legislativa e estão divididas quanto à necessidade de fechar estes espaços, segundo os testemunhos recolhidos pelo Dinheiro Vivo.

"Dificilmente poderíamos conseguir a entrega de carros ou a venda de carros novos ou usados num período tão conturbado. Esta decisão vai ao encontro das medidas mais drásticas do Governo. Esperamos algum tipo de normalidade o mais depressa possível", anseia Alexandre Ferreira, dirigente da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA).

Opinião diferente tem Rodrigo Ferreira da Silva, líder da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN). "Muitos dos stands que existem são de pequenas e micro empresas e funcionam ao ar livre. Estando abertos, poderiam organizar minimamente a sua atividade e facilitar a vida às empresas que precisam de veículos comerciais."

Lamento semelhante tem Nuno Silva, líder da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA). "Fizemos um acordo com a DGS e estamos sob regras de segurança brutais. Cada vez que um cliente toca num carro temos logo de desinfetar. Poderíamos operar de outra forma, apenas com marcação. Se as oficinas estão abertas, também poderíamos estar abertos", sugere o representante do comércio de usados.

Concordância total merece o pedido para suspender o pagamento do imposto único de circulação (IUC) enquanto os veículos não podem ser vendidos. "Trata-se de uma auatêntica renda para os concessionários. Se as casas à espera de serem vendidas não pagam o imposto municipal sobre as transmissões (IMT), então nós não deveríamos pagar o IUC", propõe Rodrigo Ferreira da Silva.

Nuno Silva entende que "a suspensão do pagamento do IUC, por seis meses, permitiria aliviar a tesouraria das empresas".

Os próximos dias vão obrigar os concessionários a voltar a apostar nas (possíveis) vendas online. "Vamos tentar fazer entregas de carros à porta, recorrendo às assinaturas digitais para tratar dos documentos", indica o líder da APDCA.