Concluída compra da Aquapor pelos franceses da Saur

Está fechada a primeira mudança do ano no negócio do fornecimento de águas: foi anunciada esta terça-feira a conclusão da compra da portuguesa Aquapor, do grupo DST, pelos franceses da Saur. A conclusão do negócio foi comunicada depois de terem sido cumpridas todas as etapas regulamentares, com destaque para a 'luz verde' da Autoridade da Concorrência, em 3 de fevereiro.

A compra da Aquapor marca a entrada em Portugal da Saur, detida pelo fundo de investimento sueco EQT. O negócio foi anunciado em 11 de janeiro, não tendo sido revelados os montantes da transação.

Em comunicado, a empresa francesa fala no acrescento de "120 milhões de euros em receitas, com 1300 funcionários a servirem 1,3 milhões de clientes".

Na Península, Ibérica, a empresa passará a ter cerca de 250 milhões de euros de receitas por ano, através da combinação das operações das espanholas Gestagua e Emalsa.

A nível mundial, a Saur detém concessões de águas na Arábia Saudita, Chipre, Colômbia, Escócia, Itália, Países Baixos e Polónia.

António Pereira da Cunha vai manter-se como presidente executivo da Aquapor. "Com o anúncio da aquisição da empresa pela Saur, está garantida a estabilidade acionista e reunidas as condições para que a Aquapor continue a crescer, reforçando também a oferta de serviços de confiança e qualidade, aos consumidores. Fazer parte de um grande grupo internacional vai permitir o acesso a tecnologias de ponta que vão beneficiar os consumidores e as suas comunidades."

Fundada em 1997 dentro do grupo Águas de Portugal, a Aquapor é responsável por 14 concessões de águas em 26 municípios portugueses, com destaque para Cascais e Gondomar. A empresa detém ainda 30% da companhia que fornece água em pólos industriais da cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, e ainda fornece serviços em Moçambique eCabo.

Este negócio apenas foi possível porque o controlo da Aquapor, a cargo da sociedade Criar Vantagens, passou totalmente para o grupo português DST. A Aquapor foi avaliada em 200 milhões de euros. Anteriormente, a Aquapor tinha também como acionistas a ABB - Alexandre Barbosa Borges e a Notablebalcony, cada uma com 33,33% do capital.