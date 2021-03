Concluído o segundo edifício de luxo da VIC Properties em Marvila

Projeto de luxo Riverside da VIC Properties em Marvila, Lisboa © VIC Properties

Já está concluído o segundo edifício do projeto Prata Riverside Village, em Marvila, Lisboa, da VIC Properties. Desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, o prédio de 40 apartamentos foi totalmente vendido mesmo antes da sua conclusão - sendo que 65% dos compradores são portugugueses. Com tipologias de T1 a T3, os preços começaram nos 410 mil euros, sendo que o mais caro custou pouco mais de um milhão de euros.

O primeiro edifício do Prata Riverside Village, com 28 apartamentos, já está totalmente habitado, avança em comunicado a VIC Properties. Será iniciada em breve a construção de mais dois edifícios, num total de 98 apartamentos, inseridos também no Prata Riverside Village, um novo bairro que está a nascer em Marvila, junto ao rio Tejo, num investimento de 400 milhões de euros e que terá 700 apartamentos, no total.

"O bairro Prata está a ficar cada vez mais consolidado. A Praça Central está também em remodelação, de forma a ganhar maior dimensão e amplitude. E, em breve, vamos assistir à abertura dos primeiros espaços comerciais do Prata, que vão servir não só os residentes de Marvila, mas também as centenas de pessoas que por ali passam todos os dias", afirma em comunicado Luís Gamboa, Chief Operating Officer da VIC Properties.

O Prata Riverside Village oferece apartamentos de diferentes tipologias - do T0 ao T4 - e ainda vários espaços comerciais, os primeiros dos quais com abertura prevista já para os próximos meses. Estão também em desenvolvimento os restantes projetos deste empreendimento e um deles será o "coração" do bairro, totalmente dedicado a comércio, concentrando uma área alimentar, um espaço dedicado a uma componente de fitness, incluindo piscina e/ou SPA.

O Prata Riverside Village, em Marvila, situa-se entre a estação de Santa Apolónia e o Parque das Nações. Além de quem visita poder desfrutar da frente ribeirinha, este pequeno bairro, que começa a nascer, já conta com uma zona verde, parque infantil e a possibilidade de alugar bicicletas.

"Em termos comerciais, a atenção do promotor centra-se agora na venda das últimas unidades do Edifício West, composto por um total de 107 apartamentos, e que estará concluído até ao final de 2021, assim como na primeira fase de comercialização dos 65 apartamentos do Edifício Urban", pode ler-se ainda no comunicado.