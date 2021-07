Concorrência acusa sete empresas de segurança de cartel em concursos públicos

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusa as sete empresas de segurança 2045/Gália, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e Strong Charon de envolvimento num cartel em concursos públicos para a prestação de serviços de vigilância e segurança, em todo o País, desde, pelo menos, 2009.

Em comunicado enviado às redações esta segunda-feira, a AdC adianta que "considera que existe uma probabilidade razoável de estas empresas virem a ser sancionadas por haverem fixado os níveis de preços e repartido clientes no âmbito dos referidos de procedimentos de contratação pública".

As sete empresas em causa representam, em conjunto, cerca de metade da oferta no mercado da prestação de serviços de vigilância e segurança em Portugal.

A nota de ilicitude (comunicação de acusações) foi adotada pela AdC a 16 de julho de 2021. O que significa que desde esta data "o processo deixa de estar em segredo de justiça, passando a ser público, nos termos do artigo 31.º da Lei da Concorrência". Nesta fase, no entanto, é dada a oportunidade às empresas, na presunção de inocência, que exerçam o seu direito de defesa em relação ao ato ilícito que lhes é imputado, às provas recolhidas e às sanções em que poderão incorrer. A AdC salienta que "a adoção de uma nota de ilicitude não determina o resultado final da investigação".

Este processo foi aberto na sequência de denúncias apresentadas no âmbito da campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública, que a AdC leva a cabo desde 2016, junto de entidades adjudicantes e das que têm funções de fiscalização e monitorização dos procedimentos de contratação pública, avança a mesma nota explicando que "no âmbito do inquérito, a AdC realizou, em outubro e novembro de 2019, diligências de busca e apreensão em instalações de cinco empresas visadas localizadas no distrito de Lisboa".

A AdC frisa que "o combate aos cartéis, incluindo no contexto da contratação pública, continua a merecer a prioridade máxima da atuação da AdC".