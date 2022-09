Concorrência aplica coima de 202 mil euros a Instituto de Telemedicina

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) © DR

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima de 202 300 mil euros ao Instituto de Telemedicina (ITM) por participação num cartel em concursos públicos para prestação do serviço de telerradiologia a hospitais e centros hospitalares no território nacional, segundo explica a Concorrência em comunicado enviado esta sexta-feira.

"A investigação da AdC determinou que a ITM e outras empresas implementaram, em conjunto, estratégias tendentes a um aumento generalizado dos preços no mercado em apreço, em prejuízo dos contratantes, neste caso, hospitais públicos que são parte integrante do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", lê-se.

A participação do Instituto no cartel ocorreu, pelo menos, entre novembro de 2015 e dezembro de 2017. Durante estes dois anos consecutivos, "a ITM desenvolveu contactos com empresas, definindo quais as empresas que, em procedimentos de contratação pública para a prestação de serviços de telerradiologia, iriam apresentar as propostas vencedoras".

Contudo, como a empresa reconheceu a participação no cartel, colaborou com a Concorrência e abdicou da litigância judicial, a coima sofreu uma redução.