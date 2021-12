Concorrência aprova compra da Vidros Cerejo e Batalha Tempra pela Oxy Capital

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

A Autoridade da Concorrência (AdC) deliberou não se opor à concentração resultante da compra da Vidros Cerejo e da Batalha Tempra, duas empresas da Batalha, pela Oxy Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Capital de Risco.

Num aviso publicado na sua página de internet, a AdC informa ter deliberado na terça-feira adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, por considerar que a mesma "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados".

A Oxy Capital é uma sociedade gestora de fundos de "private equity" com presença em Portugal que controla empresas ativas em áreas como a produção de cabos elétricos, cabos de telecomunicações e cabos para automóveis, extração e comercialização de argilas e areias, atividade hoteleira, restauração e similares ou serviços de tecnologias de informação.

A Vidros Cerejo e a Batalha Tempra são duas empresas nacionais fundadas pelo empresário José Cerejo e localizadas na zona da Batalha, que operam na moldagem e transformação de produtos de vidro.

A Batalha Tempra foca a sua atividade na prestação de serviços de têmpera e laminagem, produzindo vidro temperado, vidro laminado e espelhos, enquanto a Vidros Cerejo é especializada no segmento de corte e duplagem, ocupando-se da fabricação de vidro simples, vidro isolante/duplo, vidro temperado e vidro laminado.

No início do mês, a AdC deliberou também não se opor à compra da Vidaria Mortágua - Vidros e Espelhos, do distrito de Viseu, pela Oxy Capital.