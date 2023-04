Concorrência avança para investigação aprofundada à aquisição da Nowo pela Vodafone

© EPA

A Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação aprofundada à aquisição da Nowo pela Vodafone.

A decisão prende-se com o facto de a AdC "considerar que, perante os elementos recolhidos até ao momento, não se pode excluir que a referida operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste, prejudicando os consumidores", explica a Concorrência, em comunicado.

E detalha que a AdC considera que a operação de concentração - por se tratar de duas empresas de telecomunicações - pode ser suscetível "de gerar um conjunto de efeitos unilaterais e de efeitos coordenados", o que poderia acabar por impactar negativamente os consumidores.

A Concorrência acredita que a operação "resulta na aquisição do operador que, atualmente, apresenta ofertas com preços comparativamente mais baixos num conjunto significativo de serviços de telecomunicações fixos e móveis".

O que leva a crer que para além de eliminar um operador mais pequeno (Nowo) mas que obteve "por via do leilão para o 5G, espectro radioelétrico que lhe permitirá vir a desenvolver uma rede de telecomunicações móveis própria", faria com que a Vodafone herdasse "o controlo sobre espectro reservado a novos entrantes, como a Nowo, eliminando, assim, a possibilidade de utilização do mesmo por outros operadores distintos dos já presentes no mercado". Todos estes fatores poderão afetar uma potencial concorrência.

Por estes motivos, a AdC crê "estarem reunidas as condições necessárias para um aumento da probabilidade, da sustentabilidade e do grau de coordenação de comportamentos por parte da MEO, da NOS e da Vodafone, resultando no potencial alinhamento de ofertas destes operadores com impactos nefastos para os clientes de telecomunicações em Portugal" e que eliminando-se a Nowo, que é uma empresa independente, poderá existir um reforço das condições de coordenação entre as três grandes operadoras.

Após a investigação, a Autoridade da Concorrência pode decidir "não se opor à concretização do negócio, se vier a concluir que a operação de concentração, tal como notificada ou na sequência de alterações entretanto introduzidas pela Vodafone, não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência no mercado em causa", ou por outro lado não deixar o negócio ir avante, se concluir "a operação de concentração é suscetível de criar entraves significativos à concorrência no mercado em causa, com prejuízos para os utilizadores intermédios e/ou finais, que constituem a procura neste mercado".