Concorrência coloca comércio online na mira em 2021

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. Foto © Tiago Petinga/Lusa

Com as compras online a "explodir" com a pandemia a Autoridade da Concorrência elegeu o comércio eletrónico como uma das prioridades para 2021. O regulador será "vigilante" a práticas de combinação de preços ou repartição de mercados, avisa.

"Em 2021, a AdC será vigilante quanto à deteção de abusos ou práticas anticoncorrenciais que explorem a atual situação, por exemplo em matéria de combinação de preços ou de repartição de mercados, em qualquer nível da cadeia de abastecimento, incluindo no comércio eletrónico. Estas práticas tendem, no atual contexto, a agravar a situação das famílias e da economia", afirma a presidente da AdC, Margarida Matos Rosa, citada em comunicado.

A "investigação de indícios de abuso e colusão em ambiente digital, dada a deslocação de parte do risco de práticas anticoncorrenciais para o comércio eletrónico de bens e serviços" estão entre as Prioridades de Política de Concorrência para 2021 - já este ano o regulador tinha criado uma task-force digital inter-departamental, "com o objetivo de proteger a dinâmica concorrencial na economia digital", que se deverá manter em 2021 - mas não só. A Concorrência quer ainda promover a redução de barreiras estruturais e legislativas, como as barreiras à mobilidade profissional e à inovação das empresas.

"Eliminando barreiras nas profissões, o desemprego poderá ser reduzido ao permitir-se mais facilmente a reconversão profissional. Eliminando barreiras à inovação, a economia poderá recuperar do ano que passou, com agilidade e com resiliência para a próxima década. Para a agilidade das empresas contribuem, entre outros, a remoção de barreiras estruturais e legislativas que impedem a inovação, a eficiência e o crescimento", considera Margarida Matos Rosa.

O regulador coloca ainda como prioridade, "a firmeza na vigilância, deteção e sanção de abusos ou práticas anticoncorrenciais que explorem a atual situação, em prejuízo das famílias e empresas."

"Após quatro anos de foco no combate a cartéis e outras práticas lesivas de consumidores e empresas, com resultados expressivos, a Autoridade da Concorrência continuará em 2021 a defender a concorrência de tais práticas. Apesar do contexto de pandemia, a AdC levou a cabo a sua missão durante o ano de 2020", diz a presidente da AdC.