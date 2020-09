Concorrência dá luz verde a compra da Prio pelo grupo espanhol DISA

A decisão de não oposição à operação de concentração, notificada em 28 de agosto pela DISA, foi tomada na terça-feira pelo Conselho de Administração da AdC, e publicada em aviso na sua página de internet.

Com a compra de 247 postos de combustível em Portugal, um terminal de armazenamento e uma fábrica de biodiesel, em Aveiro, o grupo DISA torna-se o quarto maior operador em Portugal, com uma quota de mercado de 10%, atrás da Galp, da BP e da Repsol.

A operação de concentração, segundo o aviso da AdC, consiste na aquisição pela DISA do ‘controlo exclusivo’ da Prio, e suas subsidiárias, atualmente detidas pelo Fundo de Reestruturação Empresarial gerido e representado pela Oxy Capital – Sociedade Gestora de Fundos de Capital de Risco.

Foi em 21 de agosto que o grupo espanhol DISA e o fundo de investimento Oxy Capital anunciaram, em comunicado, ter chegado a acordo para a compra e venda da Prio, mas sem divulgarem o valor do negócio.

“A integração da Prio no Grupo DISA garante a continuidade de todas as atividades que a empresa portuguesa desenvolveu até à data, uma vez que a empresa espanhola assume os compromissos contratuais vigentes com todos os seus clientes e fornecedores”, afirmaram na altura em comunicado.

O grupo espanhol garantiu ainda a integração dos 700 trabalhadores das empresas portuguesas que agora adquire, passando a contar com uma equipa de 4.500 pessoas.