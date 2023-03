Concorrência dá luz verde à compra da Saviotti pelo grupo Arrow

© Direitos reservados

A Autoridade da Concorrência (AdC) deliberou não se opor à compra da Saviotti - Empreendimentos Turísticos, que integra o grupo Dom Pedro, pela Capital Elements, empresa do Grupo Arrow.

"Em 07 de março de 2023, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência [...] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, [...] uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste", lê-se numa nota publicada no portal da AdC.

A operação foi anunciada no passado dia 17 de fevereiro, data em que a AdC informou ter sido notificada pela Capital Elements da aquisição do controlo exclusivo da Saviotti - Empreendimentos Turísticos.

Segundo o aviso então divulgado pelo regulador, a Capital Elements - Unipessoal, Lda é uma empresa que faz parte do grupo Arrow e, indiretamente, do grupo TDR.

As atividades do grupo Arrow em Portugal correspondem, essencialmente, à gestão de créditos vencidos e de cobrança duvidosa e investimentos imobiliários e, de forma residual, à exploração de alguns empreendimentos de alojamento turístico na região do Algarve.

Por sua vez, a atividade do grupo TDR em Portugal corresponde, essencialmente, a atividades de renting e leasing de automóveis, além das atividades na esfera do Grupo Arrow.

Já a Saviotti integra o grupo Dom Pedro, grupo hoteleiro ativo em Portugal, que opera, direta e indiretamente, através das suas subsidiárias, no setor turístico, em particular no alojamento turístico e na exploração de campos de golfe.