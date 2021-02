Concorrência dá luz verde a compra de controlo da Aquapor pela francesa Saur

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Fevereiro, 2021 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A decisão, tomada na terça-feira em reunião do conselho da AdC, e publicitada no 'site' daquela autoridade, é justificada por não ser "suscetível de criar entraves significativos" à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste.

A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Saur International, uma subsidiária detida a 100% pela Saur, do controlo exclusivo da Criar Vantagens - Águas e Resíduos, sociedade veículo que detém a totalidade do capital social da Aquapor.

A Saur, empresa estabelecida em França no setor das águas e saneamento básico, faz parte do portefólio da EQT Infrastructure III e da EQT Infrastructure IV, controladas por um gestor de fundos de investimentos alternativos que integra o grupo de fundos de investimentos privados da EQT que, em Portugal, aposta no retalho, controlo de pragas, aparelhos auditivos, calçado desportivo e químicos.

A Saur, em meados de janeiro, quando notificou a AdC da operação, divulgou também um comunicado anunciando o acordo com a DST Ambiente para comprar a Criar Vantagens, detentora de 100% da Aquapor, a gestora de concessões municipais de água em Portugal, mas sem revelar o valor envolvido na operação.

"A Saur anuncia a aquisição da Aquapor, empresa líder na gestão de concessões municipais de água em Portugal, para prosseguir a construção de um 'player' líder e sustentável em água pura, dedicado à transição ecológica", anunciou na altura, precisando que a aquisição ia estar concluída nas próximas semanas, após nomeadamente a luz verde da Autoridade da Concorrência.

"A operação irá gerar sinergias significativas, nomeadamente através da partilha das melhores práticas, da mobilização do reconhecido 'expertise' da Aquapor para o desenvolvimento internacional e da viabilização do acesso do mercado português a soluções e tecnologias da Saur", adiantou então o grupo francês.

A Aquapor, com sede em Lisboa, atua desde 1997 na prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, e tem uma participação na fornecedora de serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos para as cidades industriais de Jeddah 2 e 3, na Arábia Saudita, onde a Saur também opera.