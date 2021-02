Concorrência dá luz verde a controlo da Ligier Développement pela Edify

Margarida Matos Rosa. (Fotografia: TIAGO PETINGA/LUSA)

Numa decisão tomada na terça-feira, e publicada no seu 'site', a AdC anuncia ter adotado uma decisão de não oposição à operação de concentração, "uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos" à concorrência efetiva nos mercados identificados.

A empresa adquirida, a Ligier Développement, é a 'holding' do Grupo Ligier, ativo no fabrico e venda de quadriciclos ligeiros para particulares sob as marcas Ligier e Microcar, fabrico e venda de veículos ligeiros para profissionais e fabrico e venda de quadriciclos ligeiros elétricos e autónomos.

Já a compradora, a Edify, é descrita no aviso como a 'holding' industrial, com sede no Luxemburgo, com participações de capital em pequenas e médias empresas industriais francesas, espanholas e suíças.

"A Edify não detém qualquer filial em Portugal", esclarece o mesmo aviso.