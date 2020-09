Concorrência dá luz verde para EAD comprar Papiro

A aquisição da totalidade das ações da gestora de documentação e arquivo Papiro, do Grupo Trivalor, pela Empresa de Arquivo e Documentação (EAD) recebeu ‘luz verde’ da Autoridade da Concorrência, segundo um aviso publicado.

A Papiro tem por atividade principal o arquivo e a gestão de documentação, dedicando-se também a operações de microfilmagem e de digitalização de imagens e documentos, ‘outsourcing’ de procedimentos administrativos e consultoria em gestão documental.

A EAD, sociedade do Grupo EAD, presta serviços de gestão documental, incluindo armazenagem e digitalização de documentos, consultoria em gestão documental e serviços conexos à gestão documental como reciclagem, desenvolvimento e licenciamento de software e compra e venda de equipamentos de digitalização de documentos.

A compra da totalidade do capital da Papiro foi notificada à AdC em meados de agosto, segundo o aviso publicado na página de internet da entidade reguladora.

No ano passado, a EAD aumentou 18% os lucros, para 783 mil euros, revelou em maio o grupo em comunicado, adiantando que a faturação aumentou 12%, face a 2018, para 5,8 milhões de euros em 2019, o que o grupo atribuiu ao aumento das vendas nas soluções digitais.

A EAD, criada há 27 anos, com o centro de operações de Palmela, conta também com centros em Vilar do Pinheiro, Montijo, Caniço (Madeira) e Ribeira Grande (Açores) e, desde 2019, em Bucareste (Roménia, onde abriu a primeira filial fora de Portugal).

A empresa tem atualmente 160 trabalhadores em Portugal e quatro na Roménia.