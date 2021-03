Concorrência espanhola autoriza fusão dos donos do BPI com o Bankia

CaixaBank . Fotografia: REUTERS/Albert Gea

A autoridade da concorrência de Espanha validou a criação de um novo líder bancário. Recebeu 'luz verde' esta terça-feira 'a fusão entre o CaixaBank, dono do BPI, e o Bankia. A união entre as duas instituições, ainda assim, está sujeita a um remédio: a revisão da rede de balcões em Espanha, adianta o jornal El País.

Juntos, os balcões do CaixaBank e do Bankia têm 86 localizações em que dificilmente haverá concorrência: em 21 casos, não há qualquer rival; nos restantes 65, há apenas um banco adversário no raio de 1,5 quilómetros do balcão do CaixaBank ou do Bankia, assim concluiu a análise da concorrência espanhola, designada de CNMC.

De resto, esta combinação não implica a adoção de remédios nas restantes áreas em que Bankia e CaixaBank estão presentes: banca de investimento, serviços para empresas, emissão de cartões, terminais de pagamento, produção e distribuição de seguros e gestão de planos e fundos de pensões. Ou seja, não há ameaças ao nível da concorrência.

A fusão entre o CaixaBank e o Bankia foi aprovada pelos dois bancos em setembro. Esta união permite criar o maior banco em termos de ativos em Espanha, à frente do Santander ou do BBVA, que têm uma importante percentagem do seu negócio a nível internacional.

O CaixaBank, que a nível internacional é dono do português BPI, é o terceiro maior banco em Espanha, se forem contabilizados os ativos que o Santander e o BBVA têm fora do país, enquanto o Bankia é a quarta maior entidade bancária, conhecido por ser o maior credor hipotecário espanhol.

A fusão entre os dois vai dar origem a um grupo financeiro com ativos de mais de 650 mil milhões de euros, segundo os analistas. O processo deverá estar prestes a ser concluído, após a validação da autoridade da concorrência espanhola.