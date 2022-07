Concorrência multa empresas de vigilância em 41 milhões de euros por cartelização de concursos públicos

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

A Autoridade da Concorrência (AdC) multou sete empresas de vigilância por coordenarem a sua participação em concursos públicos. O total da sanção é de 41 297 000 euros e envolve as empresas Grupo 2045, a Comansegur, a Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur, a Securitas e a Strong Charon. Os serviços destas empresas eram contratados por hospitais, universidades, ministérios, agências públicas e câmaras municipais.

Após a investigação, a AdC concluiu que as empresas coordenaram entre si a participação em concursos públicos e repartiram os clientes, para além de fixarem os preços dos serviços que prestavam.

A prática terá decorrido desde 2009 até 2020, embora no caso da Strong Charon tenha sido até 2018, uma vez que colaborou com a AdC, no âmbito do Programa de Clemência, conseguindo assim uma redução da multa.

Como explica a Autoridade da Concorrência, neste cartel "as empresas mantiveram um acordo secreto a partir do qual combinaram a apresentação de propostas fictícias, a supressão de propostas ou até mesmo a exclusão de participação nos procedimentos, para garantirem a contratação da empresa escolhida entre elas".

Do total da coima - 41 297 000 euros - é à Securitas que cabe pagar a maior parte, de 10 331 000 euros. Segue-se a Prosegur, com 8 127 000 euros, a Prestibel (6 028 000 euros), Grupo 2045 (5 960 000 euros), Grupo 8, com 5 008 000 euros, Strong Charon, que terá de pagar 4 668 000 euros e finalmente, a Comansegur, com 1 175 000 euros.

Esta combinação comprometeu, segundo a AdC, a eficiência da adjudicação dos concursos públicos e acabou por lesar consumidores e contribuintes. Para além de não ter existido uma concorrência efetiva - o que representa uma clara violação à Lei da Concorrência -, os preços dos serviços acabaram por ser mais caros, ao mesmo tempo que as empresas ofereceram uma menor qualidade e inovação nos seus trabalhos.

Este processo tomou forma depois de terem chegado à AdC "e várias denúncias e exposições apresentadas por entidades públicas no âmbito da campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública". A Autoridade da Concorrência levou a cabo "diligências de busca e apreensão nas instalações das empresas em 2019, após as quais, a empresa Strong-Sharon requereu acesso ao Programa de Clemência e colaborou com a AdC, o que resultou numa dispensa parcial da coima".

A Nota de Ilicitude foi adotada em 16 de julho de 2021, refere a AdC, esclarecendo que todas as empresas tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de audição e defesa, fornecendo informações que foram devidamente consideradas nesta decisão.