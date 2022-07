Concorrência multa hospitais privados em 191 milhões por concertação nas negociações com a ADSE

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência © Tiago Petinga/Lusa

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou cinco hospitais privados e a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada por prática concertada na contratação de serviços de saúde hospitalares pela ADSE. A decisão de sanção resultou numa coima total de praticamente 191 milhões de euros.

Segundo uma nota enviada esta sexta-feira à imprensa, a AdC "condenou a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), o G.T.S - Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A. e o Hospital Privado da Trofa, S.A. (conjuntamente Grupo Trofa), o Hospital Particular do Algarve, S.A. (HPA), a José de Mello Capital, S.A. e a CUF, S.A. (conjuntamente Grupo Mello), a Lusíadas SGPS, S.A. e a Lusíadas, S.A. (conjuntamente Grupo Lusíadas) e a Luz Saúde, S.A. (Luz) por uma prática concertada, restritiva da concorrência, na contratação de serviços de saúde hospitalares por parte do subsistema de saúde público ADSE", entre 2014 e 2019.

Com uma coima total no valor de 190 945 000 euros, a AdC aplicou uma sanção de 50 mil euros à APHP, 6,7 milhões ao Grupo Trofa, 8,8 milhões ao HPA, 75 milhões ao Grupo Mello, 34,2 milhões ao Grupo Lusíadas e 66,2 milhões à Luz.

Os cinco grupos de saúde, com a participação da APHP, "coordenaram entre si a estratégia e o posicionamento negocial a adotar no âmbito das negociações com a ADSE", segundo as conclusões da AdC. Em causa está a fixação de preços e outras condições comerciais, bem como a "coordenação da suspensão e ameaça de denúncia da convenção celebrada com a ADSE para obstaculizar a regularização da faturação por parte da ADSE relativa a 2015 e 2016", pode ler-se no mesmo comunicado.

Esta ação conjunta, segundo a Concorrência, terá permitido que os hospitais particulares em causa e a respetiva associação pressionassem a ADSE a aceitar preços e condições comerciais mais favoráveis para eles do que se negociassem de forma individual. "Deste modo, atuando em conjunto, obtinham uma redução substancial do poder negocial da ADSE."

O processo em causa foi aberto em março de 2019, na sequência de denúncias e de notícias na Comunicação Social. Em maio, a AdC realizou buscas nas instalações destas unidades, em Lisboa, Portimão e Porto.

