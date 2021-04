Concorrência notificada da aquisição pela Omtel da exploração de 65 torres de telecomunicações

Antenas 5G © Unsplash

A Autoridade da Concorrência recebeu, em 01 de abril, "uma notificação de uma operação de concentração de empresas", que "consiste na aquisição pela Omtel, Estruturas de Comunicações, S.A. ("OMTEL"), de um direito de exploração comercial de um conjunto de ativos detidos pela ONITELECOM -- Infocomunicações, S.A. (Ativos ONI)", lê-se no aviso.

Os ativos em causa são "65 torres aptas ao alojamento de equipamentos de telecomunicações, bem como as respetivas infraestruturas de apoio, atualmente operadas pela ONI à luz de um contrato de cedência de utilização entre a Brisa -- Concessão Rodoviária, S.A. [...] e a ONI [...], válido até ao termo da Concessão Brisa (atualmente fixado em 31 de dezembro de 2035)", refere a AdC no aviso, com data de quinta-feira.

Omtel, é uma sociedade do Grupo Cellnex, operador europeu independente de infraestruturas de telecomunicações que suportam equipamentos de ligações sem fios.

A Adc diz ainda que as observações sobre esta operação de concentração devem ser-lhe remetidas no prazo de 10 dias úteis, contados da publicação do aviso.