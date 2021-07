Concorrência notificada da compra de ativos de infraestrutura da Meo pela Cellnex

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2021 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada pela filial portuguesa da Cellnex da compra à PT Portugal de um conjunto de ativos da infraestrutura passiva da Meo, processo que "está em curso" na entidade reguladora.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' da AdC, a operação de concentração consiste na compra, pela CLNX Portugal à PT Portugal, de um "conjunto de ativos da atual infraestrutura passiva da Meo (Ativos PT)".

Estes ativos PT "serão objeto de um 'carve-out' [separação e alienação] para uma NewCo e sobre a qual a CLNX Portugal adquirirá o controlo exclusivo".

O processo está em curso na AdC.

A CLNX Portugal é a subsidiária portuguesa do grupo Cellnex, operador europeu independente de infraestruturas de telecomunicações que suportam equipamentos de ligações sem fio, que vai comprar "um conjunto de ativos a integrar uma NewCo e que correspondem à infraestrutura passiva para alojamento de equipamentos da rede móvel (macro-sites e micro-sites], atualmente detida pela Meo", da Altice Portugal.

A Cellnex dedica-se essencialmente à atividade de instalação e gestão de infraestruturas passivas de suporte a redes de telecomunicações sem fios.

No mercado português, "a ​​​​​​​Cellnex detém e explora, atualmente, através da Omtel e On Tower, mais de 5.000 macro-sites", lê-se na informação do 'site' da AdC.