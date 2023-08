Concorrência notificada pela LusoPalex da aquisição da Isoder

O presidente da Autoridade da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues. © LUSA

A LusoPalex notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre a Isoder, foi anunciado esta sexta-feira.

"[...] A Autoridade da Concorrência recebeu, em 22 de junho de 2023, com produção de efeitos a 11 de agosto de 2023, a notificação de uma operação de concentração de empresas [...]. A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela LusoPalex do controlo exclusivo da sociedade Isótopos e Derivados (Isoder) e, indiretamente, da sua subsidiária Fardiotop, Produtos e Serviços Farmacêuticos, Ltd", lê-se na informação divulgada pela AdC, liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

A LusoPalex é uma empresa portuguesa, detida pela Palex Medical, que importa, exporta, distribui e comercializa equipamentos hospitalares e de laboratório, assim como próteses cirúrgicas, material clínico, reagentes, equipamentos de microscopia e soluções tecnológicos para a investigação, diagnóstico e indústria alimentar.

Por sua vez, a Isoder distribui medicamentos de uso humano na área da medicina nuclear e de dispositivos médicos para diagnóstico 'in vitro'.

Quaisquer observações sobre estas operações podem ser enviadas para adc@concorrencia.pt.