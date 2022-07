Concorrência notificada pela Saint-Gobain da compra da Fibroplac e Falper

Saint-Gobain comprou Fibroplac e Falper © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2022 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade da Concorrência foi notificada pela Saint-Gobain Portugal da compra do controlo exclusivo sobre a Fibroplac - Fábrica de Placas de Gesso Laminado e sobre a Falper - Falsos Tectos e Perfis Isolantes, segundo aviso publicado.

A empresa portuguesa, que notificou na segunda-feira a operação ao regulador da concorrência, é controlada pelo grupo francês Saint-Gobain que se dedica à produção e comercialização de materiais para a construção civil, como argamassas ou produtos de gesso para construção.

A notificação surge depois de a francesa Saint-Gobain anunciar, no final de maio, a compra das empresas portuguesas da área da construção civil Fibroplac e Falper, que juntas geram negócios de 15 milhões de euros e empregam 75 trabalhadores, para "reforçar e acelerar o forte crescimento" da multinacional em Portugal.

Em Portugal, o grupo conta com 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e um polo de Investigação e Desenvolvimento localizado em Aveiro.

Segundo explicou em comunicado, as aquisições da Fibroplac, com uma fábrica em Pombal, e da Falper, com fábrica em Vila Nova de Gaia, visam fornecer a oferta local de placas de gesso cartonado para acelerar o crescimento dos sistemas de placas de gesso e desenvolver soluções sustentáveis integradas.

"Estas aquisições estão alinhadas com a estratégia "Grow & Impact" da Saint-Gobain, que está a ser implementada com sucesso em Portugal", anunciou o grupo no final de maio, ressalvando logo que a conclusão das transações dependia da luz verde da Autoridade da Concorrência.