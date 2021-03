Concorrência recomenda concursos públicos para contratos rodoviários

Passageiros saem do autocarro no Terminal Rodoviário de Torres Vedras, em outubro de 2020. © Tiago Petinga/Lusa

Desde 3 de dezembro de 2019 que as competências do Estado para gerir o transporte público rodoviário passaram do Estado para as autoridades regionais ou autárquicas. Por causa disso, municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas têm estado a fazer esta transição para garantir autocarros no serviço público.

A Autoridade da Concorrência (AdC), que tem estado a avaliar estes processos, divulgou esta sexta-feira o documento com as recomendações enviadas a estas entidades sobre as "melhores práticas na celebração de contratos de serviço público de transporte rodoviário de passageiros". A AdC recomenda que estes contratos sejam assinados após concursos públicos.

"A AdC aconselha as entidades de transportes a privilegiarem a adjudicação da exploração de serviço público através de concurso. A utilização do ajuste direto deve ter um caráter excecional", refere o comunicado de imprensa.

Cerca de 85% dos municípios portugueses decidir delegar ou partilhar a competências de transportes públicos rodoviários com as 21 comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A mesma autoridade também deixou outros conselhos aos municípios:

- as peças do procedimento e o contrato devem definir, entre outros, um regime de incentivos/penalidades associados ao desempenho do operador e um esquema de monitorização do cumprimento efetivo das obrigações de serviço público;

- acesso a informação estratégica para promover a participação no procedimento concorrencial;

- importância de prever no contrato obrigações de reporte de informação essencial pelos operadores às autoridades de transportes, com esquemas de penalizações em caso de incumprimento;

- a duração do contrato de serviço público deve limitar-se ao período estritamente necessário para que o prestador possa recuperar o investimento feito e obter uma remuneração do capital investido em condições de exploração normal;

- os contratos de serviço público devem ser objeto de procedimentos concorrenciais com a maior frequência possível, para reduzir o risco de desfasamento entre as condições contratuais e a realidade do mercado;

- privilegiar a abertura de novo concurso público em vez de prorrogar o prazo de concessão;

- assegurar a eficácia do regime de acesso equitativo e não discriminatório a interfaces e terminais de transporte público de passageiros.