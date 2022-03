Metro do Porto: concurso de 4,5 milhões para compra de agulhas para linhas Rosa e Amarela

Estação de Metro da Trindade no Porto. © José Carmo / Global Imagens

A Metro do Porto lançou um concurso púbico, num valor de 4,5 milhões de euros, para aquisição de agulhas, equipamentos que permitirão a mudança de carris destinados às linhas Rosa e Amarela, descreveu fonte da empresa à Lusa.

O concurso público para fornecimento de "aparelhos de via" foi publicado hoje em Diário da República (DR).

De acordo com o anúncio, o prazo de execução do contrato é de 18 meses e as agulhas vão custar 4,5 milhões de euros.

Em causa está o material que permite às carruagens de metro mudar de carril e a continuação das obras da nova linha Rosa, entre São Bento e a Casa da Música, no Porto, e da continuação da linha Amarela, de Santo Ovídio a Vila D"Este, em Vila Nova de Gaia, num total de seis quilómetros.

Este projeto inclui a construção de um parque de estacionamento para carruagens, o novo PMO (Parque de Material e Oficina) da Metro do Porto, que ficará situado em Vila D"Este.

Fonte da empresa explicou à Lusa que concurso hoje lançado em DR inclui a compra de agulhas para o novo PMO.