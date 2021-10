Concurso de empreendedorismo Banco Montepio Acredita Portugal já tem vencedores

O concurso Banco Montepio Acredita Portugal - o maior concurso de empreendedorismo em Portugal - anunciou este sábado os seis vencedores da edição deste ano, que contou com a submissão de mais de 10 mil ideias de empreendedorismo.

Entre os seis vencedores, está a 'Mum's Cooking', marca portuguesa de comida congelada saudável, que venceu o Prémio Montepio Acredita Portugal.

O vencedor do Prémio Empreendedorismo Social foi o projeto 'Techtale', o Prémio K.Tech foi entregue à 'Job Coach' e o Prémio Brisa Mobilidade 2021 foi atribuído à solução 'We Can Charge'. Quanto ao Prémio H2O Inovação, foi entregue à 'PWTech', o Prémio Gaia 3C coube à 'ROOTure'.

O concurso é promovido pela Associação Acredita Portugal e pelo Banco Montepio e a sua 11.ª edição teve esta tarde a sua Gala, em formato híbrido. Pela primeira vez, o evento do concurso de empreendedorismo - que é o segundo maior a nível mundial - decorreu a norte, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

"Os projetos vencedores, que passaram já por um Programa de Aceleração com duração de dois meses e meio e tiveram acesso a mentoria pela rede de parceiros e especialistas da Acredita Portugal, vão agora receber um pacote de serviços destinado a apoiar a sua entrada ou consolidação no mercado e acesso a vários espaços de incubação", refere um comunicado da organização.

"Acabamos por servir de porta de entrada no ecossistema empreendedor e de veículo para pessoas que nunca se imaginaram empreendedoras entrarem neste incrível mundo do empreendedorismo", afirma Fernando Fraga, diretor de Inovação da Acredita Portugal, citado no mesmo comunicado.

Ao longo dos seus 10 de anos de atividade, o concurso apoiou mais de 100.000 projetos de novos negócios.

Atualizada às 20H14 com mais informação