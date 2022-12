Concurso Nacional de Cerveja este fim de semana no Porto

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais está de volta, para a sua décima edição, no próximo fim de semana, no Porto. Tendo por objetivo "promover a cultura cervejeira em todo o país", a competição, este ano, é alargada a uma nova categoria, a melhor cerveja artesanal portuguesa à venda em 2022. As provas são cegas e há mais de 150 cervejas em competição.

"O homebrewing, ou a produção de cerveja caseira, é um hobby muito comum em países como os EUA, Inglaterra, Alemanha ou Holanda, embora não tanto em Portugal e, foi por isso, que o concurso nasceu a premiar as cervejas caseiras, como modo de incentivar ao crescimento desse mercado. Nesta décima edição, pensamos que já poderíamos fazer crescer o concurso", explica o mentor do Fórum Cervejas do Mundo, responsável pela organização do evento, Bruno Aquino. E acrescenta: "Ainda que a qualidade tenha subida de forma muito significativa, o mercado de homebrewing, em Portugal, está estável, no que ao número de concorrentes diz respeito, pelo que entendemos que estariam reunidas as condições para alargar o âmbito do concurso à cervejas artesanais".

Só na categoria de homebrewing são 117 as cervejas inscritas, um pouco abaixo do melhor ano de sempre, o de 2020, quando o concurso atraiu 123 concorrentes. A pandemia ajudou já que, fechados em casa, muitos foram os portugueses que resolveram procurar experimentar produzir a sua própria cerveja. E houve quem se saísse bem.

E se para as cervejas artesanais em comercialização que estão a concurso só há medalhas para distribuir, para as caseiras são vários os prémios disponíveis, com destaque para a Sovina que irá patrocinar a produção de um lote de 10 hectolitros da receita vencedora na categoria Grape Ale. Além disso, os três primeiros classificados desta categoria irão receber a oportunidade de participar de um dia de vindima na Quinta dos Murças, no Douro, com visita guiada à cave e adega, almoço com o enólogo e prova.

Das várias marcas que se associaram ao concurso, através de patrocínios vários, destaque, ainda, para a Nortada e a Musa, que irão permitir a repercussão da receita vencedora nas suas instalações. No caso da Nortada, patrocina a categoria experimentar, enquanto a Musa apoia a categoria Lager.

E porque o objetivo do evento é chamar a atenção para as cervejas artesanais, para o estado do mercado e para as diferentes marcas existentes no mercado, ajudando à promoção da cultura cervejeira, o concurso, que decorre a 10 e 11, é precedido por uma série de pequenos eventos que pretendem ser um motivo para levar os apreciadores a saírem de casa e a beberem uma cerveja.

Hoje, no Armazém da Cerveja, houve um workshop sobre tipos de copos e sua utilização. Amanhã, pelas 19h00, no TapRoom da Colossus/D"os Diabos, é tempo de conhecer Ricardo Cacildo, o brewer da marca.

Quarta-feira, dia 7, há um encontro de cervejeiros caseiros do Porto, pelas 21 horas, na Catraio, com João Faria da Zomato, e onde o tema serão as sugestões de harmonização. Dia 8, das 17h30 ás 19h00, há mesa redonda na Nortada para debater "Como desafiar o paradigma da cerveja em Portugal" e, sexta-feira, dia 9, a partir das 19h00, há churrasco cervejeiro na Lupum.

Sábado e domingo são as provas, propriamente ditas, em prova cega, a cargo de painel de jurados composto por cervejeiros, juízes certificados, analistas sensoriais e especialistas ligados ao setor, mas há outras atividades previstas.

Na Fábrica de Cervejas Portuense há um jantar harmonizado a 4 tempos - em que cada prato é harmonizado com uma cerveja de uma marca diferente - no sábado, a partir das 19h00, e, no domingo, no mesmo sítio, há quizz cervejeiro a partir das 15h00 e, às 19h00, será feita a divulgação dos vencedores.

Dados recentes de um estudo TGI da Marktest davam conta que, em 2021, havia 686 mil pessoas a consumir cerveja artesanal, valor que representa 8,3% dos residentes em Portugal continental com 18 ou mais anos. Este valor é o mais elevado desde que a Marktest analisa este indicador.