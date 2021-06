Conde Vimioso é parceiro na Feira Nacional de Agricultura

Dinheiro Vivo 08 Junho, 2021 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Conde Vimioso é o parceiro de vinhos exclusivo da Região Tejo na Feira Nacional de Agricultura 2021 que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

A edição 2021 da feira combina, pela primeira vez, o evento presencial com o formato digital, com webinars, apresentações e espetáculos, entre outros. Para quem visita o evento, os vinhos Conde Vimioso marcam presença em cerca de 50 pontos de venda distribuídos entre restaurantes e tasquinhas regionais de todo o país, destacando diferentes perfis com origem na icónica vinha em calhau rolado.

Num ano de retoma das atividades presenciais, a Falua, a dona da marca Conde Vimioso, aposta numa parceria com o CNEMA, apoiando um "evento de referência" no setor. "Ter os nossos vinhos presentes na Feira Nacional da Agricultura é representativo pelo regresso aos eventos que nos permitem chegar ao público e mostrar o que a região está a fazer de melhor, ao mesmo tempo que testamos o potencial de harmonização dos vinhos Conde Vimioso com vários restaurantes de todo o país e as diferentes gastronomias regionais", destaca a enóloga Antonina Barbosa, em comunicado.

Em 2020, a Feira Nacional de Agricultura não aconteceu, por causa da pandemia. Este ano, a organização do certamente decidiu avançar com o evento, mas que será substancialmente diferente do habitual. A feira vai durar apenas cinco dias, de 9 a 13 de junho, e o número de expositores foi reduzido em cerca de 50%. Também os visitantes serão menos: são esperadas entre 40 a 50 mil pessoas, um quinto dos números habituais.

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar na inauguração, dia 9 às 11h00. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita o certame no domingo, dia 13 de junho.