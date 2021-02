Conde Vimioso eleita 'marca do ano' nos prémios da Revista de Vinhos

Edição limitada do Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017. Há apenas 4387 garrafas © Direitos Reservados

Conde Vimioso, marca da Falua que, o ano passado, comemorou 20 anos, apostando no seu reposicionamento, foi eleita a marca do ano 2020 pela Revista de Vinhos. A cerimónia anual de entrega dos prémios 'Melhores do Ano' decorreu em versão online.

"No seguimento das comemorações dos 20 anos da marca, este é o culminar de um reconhecimento que muito nos orgulha e para o qual toda a empresa trabalhou afincadamente. Naturalmente que, para isso, muito contribuíram os nossos parceiros e clientes, que todos os dias apostam e confiam nos nossos vinhos", refere, em comunicado, a enóloga e diretora-geral da Falua, Antonina Barbosa.

Recorde-se que a Falua lançou, em outubro, o Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017, um "vinho engarrafado em anos excecionais", numa edição limitada de 4387 garrafas para assinalar o aniversário da marca.