Condomínio de luxo em Miraflores inicia construção com 80% de unidades reservadas

O projeto residencial Monview, com arquitetura assinada por Sidney Quintela, em Miraflores. © DR

Com mais de 100 apartamentos reservados de um total de 168, o Monview, projeto residencial da Norfin em pleno centro de Miraflores, começou a ser construído a 28 de novembro. Localizado junto ao Parque Urbano e com vista privilegiada para o Parque Natural de Monsanto, será o primeiro condomínio fechado da zona e pretende aliar a contemporaneidade ao verde.

Em comunicado, Henrique Rodrigues da Silva, COO da Norfin, explica que "no Monview o verde é o novo luxo. Beneficiamos da ligação ao parque urbano de Miraflores e a Monsanto que é, como sabemos, o pulmão de Lisboa".

Os futuros moradores do complexo de luxo terão acesso a três pisos de estacionamento subterrâneo com 340 lugares, piscina exterior, lavandaria self-service, ginásio, spa, parque infantil, cozinha exterior para grupos, uma pet care station e uma zona de cacifos para receber encomendas 24 horas por dia.

Com 80% das unidades reservadas, o investimento de 80 milhões de euros realizado pelo fundo da Arrow Global em parceria com três investidores portugueses da NXT Evolution Asset Management, conta com uma área de construção bruta de mais de 24 mil metros quadrados, uma zona comum com mais de dois mil metros quadrados, e tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025.

O projeto assinado pelo arquiteto Sidney Quintela terá duas torres com 14 pisos cada uma e as tipologias são de T1 a T3, de T3 duplex a T4 duplex, e ainda quatro penthouses. Os preços variam entre os 261 mil euros e os 1,9 milhões de euros.