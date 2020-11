Conduzir com cuidado pode valer descontos nas portagens e no seguro

Portagem da A1 no Carregado. © Arquivo/Global Imagens

Conduzir com cuidado em Portugal pode valer descontos nas portagens e no seguro. A Via Verde (grupo Brisa) e a Fidelidade criaram uma aplicação móvel, chamada Smart Drive, que vai avaliar o comportamento dos condutores nacionais.

Se as viagens cumprirem os critérios necessários, os participantes habilitam-se a reduções de até 15% no prémio do seguro e no saldo das portagens, segundo o comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira.

Quem descarregar esta aplicação entra numa fase de avaliação e recebe um crédito de 10 euros para usar nas portagens. Esta etapa termina ao fim de 20 viagens e 500 quilómetros. Depois da avaliação do estilo de condução, os clientes poderão receber uma proposta de desconto de até 15% no prémio no seguro.

Quem aceitar o preço proposto pela seguradora ganha um crédito imediato de 15% do valor da apólice para usar no pagamento das portagens. Podem ainda ganhar, todos os meses, um máximo de 32 euros por ano em saldo de portagem.

Quem não aceitar a proposta de seguro vai continuar a receber as dicas da aplicação mas sem direito a desconto nas portagens.

Desenvolvida pela A-To-Be, empresa tecnológica do grupo Brisa, a Smart Drive foi testada durante mais de um ano por 616 clientes.

O que é uma condução responsável?

Para beneficiarem dos descontos, os condutores vão ter de praticar uma "condução responsável", que será definida através de quatro aspetos, explica fonte oficial da Via Verde ao Dinheiro Vivo. A aplicação vai registar estes quatro parâmetros, através do sistema GPS:

- estilo de condução - verifica se o condutor faz travagens bruscas, acelerações acentuadas ou mudanças de direção repentinas;

- cansaço - verifica se o condutor conduz durante muitas horas de seguida ou se conduz durante a madrugada;

- velocidade - verifica se o utilizador conduz a velocidades superiores à velocidade média praticada por outros utilizadores para aquele tipo de via;

- utilização do telemóvel - verifica se o condutor usa o telemóvel enquanto conduz, para fazer chamadas ou para consulta, mesmo com kit mãos ou auricular.

A empresa também que "todos os dados recolhidos são exclusivamente utilizados para propor ao cliente um conjunto de vantagens nesta experiência, sendo que toda esta informação é posteriormente anonimizada e poderá ser utilizada para efeitos de estudos estatísticos sobre circulação rodoviária".