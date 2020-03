Confederação de Meios pede apoios para o sector dos media

A Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS) avançou com uma proposta para medidas de apoio ao media para mitigar o impacto do surto do Covid-19 no sector, a braços com queda de receitas. Proposta segue-se à já feita pela Plataforma dos Media Privados e avança com um conjunto de medidas visando a viabilidade financeira das empresas, evitando o seu encerramento, e a manutenção dos postos de trabalho.

Para a CPMC – que tem como associados AID – Associação da Imprensa Diária, a APR – Associação Portuguesa de Radiodifusão e a RTP – a “atual conjuntura justifica também medidas complementares para o sector da comunicação social” à semelhança do que foi determinado pelo Ministério da Cultura, que tutela o sector da comunicação social, para o sector da cultura.

“Urge manter em funcionamento e com vitalidade económica os vários órgãos de comunicação social e garantir a manutenção dos respetivos postos de trabalho, mesmo os de trabalhadores independentes, criando um sistema de atribuição de apoios imediatos com caráter extraordinário, temporário e transitório, sem prejuízo de beneficiarem de outros apoios entretanto criados ou que venham a ser implementados pelo Governo”, defende a Confederação que fala em “profunda crise em que se encontra a generalidade da comunicação social, com particular incidência na radiodifusão e imprensa de proximidade”.

Na proposta apresentada no passado fim-de-semana ao Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, e outras entidades, a Confederação apresenta um conjunto de medidas de apoios extraordinários ao sector da Comunicação Social, considerando que as medidas já conhecidas não se aplicam ao sector.

A começar pelo lay off simplificado. “De acordo com a atual legislação, as empresas em lay-off ficam isentas de pagar a taxa social única e mantém-se o incentivo extraordinário para a retoma de atividade, que consiste num salário mínimo nacional por cada posto de trabalho, atribuído à entidade empregadora após a reabertura da atividade, assim como têm também direito à isenção de contribuições sociais os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges, mas dada a atividade desenvolvida na área da comunicação social, nomeadamente no âmbito jornalístico, estas regras não são normalmente aplicáveis, pelo que urge adotar outras complementares e adaptadas a realidade do sector”, defendem.

O que diz a proposta?

Por isso, à semelhança de Espanha e França, “onde as empresas mais pequenas que enfrentam dificuldades não terão de pagar contribuições sociais durante a crise, ou têm descontos significativos, prever um regime de isenções da TSU e apoios salariais”, a Confederação propõe que sejam concedidos a empresas com até 10 trabalhadores, isenção do pagamento da TSU, o apoio de 50% do salário ilíquido de cada trabalhador, no valor máximo de 600 euros;

Já no caso de empresas com até 50 trabalhadores, a isenção de 60% da TSU e o apoio de 30% do salário ilíquido de cada trabalhador, no valor máximo de 360 euros; e no das empresas com até 250 trabalhadores a isenção de 40% da TSU e das empresas com mais de 250 a isenção de 20% da TSU e do pagamento das taxas de regulação (ERC e Anacom) em 2020.

A Confederação pede ainda o apoio de 50% dos gastos mensais com energia elétrica e com telecomunicações, pelo menos para as empresas com menos de 250 trabalhadores; propondo ainda que, “a exemplo dos apoios previstos na Dinamarca, as pequenas empresas cuja faturação tenha caído mais de 30% podem receber do Estado até 75% da faturação perdida.”

A CPMC pede ainda que o Governo acelere os pagamentos pendentes do Estado às empresas, bem como que, à semelhança do que está previsto no Reino Unido desenvolva “linhas de crédito para empresas que tenham de fechar portas, com garantia do Estado, sem cobrança de juros durante 12 meses, ou mesmo como na Alemanha, poderem receber empréstimos diretos do Governo, variáveis de acordo com a sua dimensão, assim como disponibilizar crédito ilimitado às empresas, que no caso português poderia ser gerido pela CGD, para que este possa emprestar aos bancos, e estes às empresas.”

“Os trabalhadores independentes da comunicação social, tal como acontece nos Países Baixos e outros Países, poderem receber apoios, em função da sua quebra comprovada de rendimentos”, reforça a Confederação.