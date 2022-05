Confederação Empresarial de Portugal apresenta 12 medidas para a transição digital

Presidente da CIP, António Saraiva © Reinaldo Rodrigues/Global Imagen

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP), através do Conselho Estratégico para a Economia Digital (CEED) promoveu, esta terça-feira, a apresentação pública das "Prioridades da CIP para a Transição Digital". O objetivo é disponibilizar ideias e propostas que ajudem à modernização das empresas e à competitividade na economia no mundo digital, revela CIP em comunicado.

As ideias e propostas apresentadas estão alinhadas com as prioridades das instituições europeias e com o plano de ação para a transição digital do governo português.

O documento, que foi apresentado no Clube - Secret Spot Monsanto, em Lisboa, resulta de um trabalho com o objetivo de sistematizar as principais dimensões para a transição digital, modernização e competitividade da economia portuguesa, lê-se na mesma nota.

Este evento contou com a presença e participação do presidente da CIP, António Saraiva, e do presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP, Pedro Duarte.

Um dos membros da comissão executiva da empresa de telecomunicações NOS, Manuel Ramalho Eanes, fez a moderação do painel de debate sobre estas medidas, mas também participaram, nomeadamente, Ana Paula Marques (EDP), Lara Campos Tropa (IBM), José Fernando Gonçalves (Accenture), e Rogério Carapuça, (APDC).

A CIP apresentou este documento, em parceria com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Das Comunicações (APDC), na véspera do 31.º Digital Business Congress, sendo este um evento que reúne anualmente todo o setor de tecnologia e comunicações.

As 12 medidas para a transição digital

Infraestruturas tecnológicas

Prevê garantir a cobertura a 100% para a fibra e rede 5G, o acesso a infraestruturas cloud e a segurança de redes e sistema.

Competências

Visa garantir o departamento dos recursos humanos no presente e futuro das empresas e organizações nacionais, dando formação certificada aos colaboradores, formações de cowork, entre outros.

Competitividade do ecossistema

Tem como objetivo garantir que os custos de contexto portugueses tanto legais, como regulatórios e fiscais são competitivos, sempre com foco em reforçar a competitividade.

Transformação digital do Estado

Pretende priorizar e utilizar a digitalização acelerada do Estado como forma de reduzir custos e como acelerador do investimento tanto nacional como estrangeiro.

Alargamento do mercado

Medida que se propõe a alargar o mercado digital endereçável em Portugal pelo reforço das competências digitais nas populações menos qualificadas, fomentando um programa nacional de formação em competências digitais básicas.

Incentivos públicos

Cria um pacote de incentivos abrangentes para a aceleração da transformação digital do tecido empresarial, como, por exemplo, a criação de um "cheque digital", implementar um programa de mentoria, entre outros.

Identificação

Medida dedicada ao standard nacional (europeu) de identificação, sendo este simplificado e seguro para a verificação da identidade tanto em transações como em contratações eletrónicas.

Transação

Medida dedicada ao standard nacional (europeu), neste caso de transação, para fecho, registo e demonstração de transação entre agentes económicos.

Uso de dados

Pende para standard nacional (europeu) de partilha de dados entre entidades e agentes públicos, empresariais e académicos nacionais.

Algoritmos

Medida para standard nacional (europeu) de algoritmos (tendo em vista a transparência e a sua verificação) com objetivo de definir os standards para a construção de algoritmos e a constante atualização.

Automação

Propõe-se a criar os standards para a segurança na automação, monitorizando sistemas e criando mecanismos.

Sustentabilidade ambiental

A última medida visa aplicar a digitalização, através da união entre as pessoas e empresas, para obter um impacto ambiental positivo e para que as empresas possam beneficiar, através de recompensas, desta pegada negativa.

A economia digital está cada vez mais presente nas empresas portuguesas e estas 12 medidas apresentadas preveem ajudar no que toca ao desenvolvimento das empresas, de modo a manter a competitividade a um nível cada vez mais digital e global.