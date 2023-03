Conferência da APED discute o futuro do setor da distribuição

Gonçalo Lobo Xavier, secretário geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, (APED). © Leonardo Negrão / Global Imagens

É sob o mote Better Together que decorre nesta quinta-feira o APED Retail Summit, uma conferencia internacional sobre o setor do retalho. Um evento em que, segundo a presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) será discutido o presente e o futuro, do setor e do País.

Como ressalva Isabel Barros, "Better together (melhor juntos, em português) foi a forma como respondemos aos desafios dos últimos anos. E a resposta que damos aos desafios do presente. Uma assinatura que não podia ser mais atual".

Ao dar início ao encontro, a responsável destacou as dificuldades que o setor - que emprega mais de 144 mil pessoas - enfrentou nos últimos anos e a forma como os superou, sempre com inovação, eficiência e a capacidade de resposta e entrega. E, recordou que quando todos tivemos de ficar em casa, o Retalho Alimentar manteve-se sempre a funcionar. "Cumprimos, de forma irrepreensível, com a missão de "Alimentar Portugal", garantindo, em condições desafiantes, que as famílias portuguesas tivessem acesso aos bens que necessitavam, num período tão atípico", frisou, louvando a ação de todas as equipas que trabalharam de "forma articulada com o Governo e toda a cadeia de distribuição".

Isabel Barros lembrou a guerra na Ucrânia, e todos os efeitos económicos que o conflito está a ter. "A inflação é um problema global e transversal a todos os setores", o que significa que não afeta apenas alguns, mas que tem um maior impacto no consumidor. E acentuou o papel que a distribuição teve na medida anunciada pelo Governo, de isentar de IVA um cabaz de 44 produtos alimentares. "Estou certa de que juntos iremos assegurar uma execução exímia desta medida e, conjuntamente com as nossas pessoas, continuaremos a trabalhar, na procura de novas soluções", garantiu.

Relembrando ainda as pessoas que trabalham na distribuição, e que "e são o centro de toda a estratégia do nosso setor", a presidente da APED ressalvou que no ano passado esta foi uma área que representou mais de 12,4% do PIB do nosso País. Ao todo são mais de 144 mil colaboradores, divididos entre 104 mil no retalho alimentar e mais de 40 mil no retalho especializado, distribuídos por mais de quatro mil e 500 lojas. E elogiou, também, o trabalho feito, com a criação de seis mil novos postos de trabalho, a "par de um investimento superior a 150 milhões de euros na formação e requalificação dos nossos colaboradores".

Por seu turno, o secretário geral da APED, disse ao Dinheiro Vivo que todo o evento que decorre nesta quinta-feira tem como objetivo discutir formas de "nos aproximarmos ainda mais dos cidadãos, de comunicar melhor, de apresentar produtos e de valorizar a produção nacional". Produção nacional que, lembrou Gonçalo Lobo Xavier, não é apenas alimentar. E que se trata também de outras áreas muito importantes, como o têxtil e o calçado, por exemplo. "A APED agrega quase 200 empresas, entre empresas de mobiliário, de cosmética, de brinquedos, de fashion, de desporto, de cultura", detalhou.

E, em consonância com as palavras de Isabel Barros, o secretário geral da APED frisou que para dar o devido destaque à nossa produção é essencial que Portugal acompanhe a evolução do mundo e a evolução da digitalização.

E toda a evolução de processos - da forma de comprar e da experiência de compra - vai obrigar a que o setor nos próximos seis, sete anos tenha que investir em algo ainda mais em formação. "100% dos nossos recursos humanos vão ter que ter formação, o chamado upskilling e o reskilling, para novas funções e, portanto, esse será o grande desafio", afirmou, declarando de seguida que é mandatório investir nas empresas e investir na formação das pessoas que são o âmago dessas empresas. "Investir e investir em pessoas, em tecnologias, para gerar riqueza, distribuí-la bem. É esse o grande mote para um sector que quer continuar a crescer", garantiu.