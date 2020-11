Confinamento à vista fez subir consumo de TV em outubro, mas futebol domina

Cristiano Ronaldo © EPA

SIC mantém a liderança, em ouubro, num mês em que o futebol dominou as audiências e os programas mais vistos do mês. A televisão por subscrição reforçou quota, após um mês de quebra. Consumo de TV subiu 3%.

"O aumento gradual de casos positivos de Covid-19 no país e a perspetiva de um confinamento parcial voltam a influenciar o consumo de televisão. Neste mês, a SIC manteve a liderança de canais com um share de 18.7%, menos -1.1 p.p. versus setembro. A TVI posicionou-se na 2.ª posição dos mais vistos com um share de 16.5%. Já a estação de televisão pública aumentou a sua quota de share em mais 0.9 p.p., atingindo 12.5%", indica a análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann/IPG Mediabrands.

Em outubro, o consumo televisivo em Portugal aumentou 3% face a setembro, mas a subida acabou por beneficiar o universo de canais Pay TV, que "após um mês de quebra, aumentou a sua quota de share para os 37.1% (+ 1.3 p.p.).

No cabo a CMTV lidera (4.1%), seguindo-se a Globo (2.6%) e a SIC Notícias (2%).

"De destacar ainda o crescimento de audiências da TVI Reality. O canal que transmite em permanência o Big Brother - A Revolução, subiu até à 9.ª posição dos mais vistos do mês e aumentou a sua quota de share em mais 0.9 p.p., para os 1.6%", refere a agência de mais.

Futebol e Seleção dominam outubro

O futebol dominou outubro estando vários jogos no top dos mais vistos. "Os jogos da Seleção Nacional para a Liga das Nações contra a França e Suécia, que mantiveram mais de 2.2 milhões de portugueses colados ao ecrã, e o amigável frente a Espanha, que registou uma audiência média de 1.9 milhões de telespectadores, destacaram-se entre os mais vistos", refere a UM/IPG Media Brands. As partidas do FC Porto para a Liga dos Campeões (1.7 milhões de telespectadores médios e 33.2% de share) e os jogos do SL Benfica para a Liga Europa (1.6 milhões de telespectadores médios e 36% de share) completam o top dos mais vistos do mês.

"Excluindo futebol, os programas da SIC "Isto é Gozar com Quem Trabalha - 2.ª Vaga", "Nazaré" e "Terra Nossa" também se evidenciaram em outubro", diz a UM/IPG MediaBrands.

A estreia da telenovela "Bem Me Quer" da TVI, a 26 de outubro, foi o 3.º mais vistos desse dia, com uma audiência média de mais de 1 milhão de telespectadores, ou seja um share de 21.4%; já a nova série "Ai a Minha Vida" da estação, no ar a 10 de outubro, registou na estreia uma audiência média de 628 mil telespectadores e um share de 15.7%.

Na RTP1 novo programa de Fátima Campos Ferreira, "Primeira Pessoa", programa dedicado a entrevistas a várias figuras portuguesas, contou na estreia com uma audiência média de 543 mil telespectadores.

No que diz respeito aos canais de séries, a Fox voltou a liderar com um share de 1.5%. "O canal estreou em outubro "FBI Most Wanted" que saltou diretamente para a 2.ª posição das séries mais vistas do mês. Destaque também para a estreia de "Transplant", na Fox Life, que catapultou o canal para o 2.º lugar dos canais de séries mais vistos. Esta foi a série mais vista do mês, tendo atingido uma audiência média de 85 mil telespectadores", diz a UM/IPG Mediabrands.

O FoxLIfe terminou o mês com um share de 0.9%, mais 0.1 p.p. que o ANX. Este último estreou a série "The Head", estreou a 3.ª temporada de "Absentia" e a 8.ª temporada de "Chicago Fire". Destaque ainda para as estreias da 4,ª temporada de "MacGyver" (Fox), para a 7.ª temporada de "Elementary" e a 5.ª temporada de "Chicago Med" (Fox Life), para a 7.ª temporada de "Mom" (Fox Comedy), para a 3.ª temporada de "Alex Hugo" e 8.ª temporada de "Father Brown" (Fox Crime) e por fim a estreia da 3.ª temporada de "Outlander", "Os Tudors" e "O Grande C" (AXN White).