Confinamento e queda no turismo tiram 290 milhões ao setor do vinho

O ano de 2020 foi "um dos mais desafiantes" de sempre para o setor vitivinícola, com a crise pandémica a criar "assimetrias significativas", diz o presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). A perda do fluxo turístico e o fecho do canal HORECA (hotelaria, restauração e cafés) levou a que o consumo de vinho no mercado interno caísse 11% em volume e 25% em valor (dados previsionais), para cerca de 830 milhões de euros.

As exportações em 2020 cresceram 3% para o valor mais alto de sempre, 846 milhões, mas isso não chegou para compensar, nem de longe, nem de perto, as perdas internas. A perda global estimada é de 15%, correspondente a cerca de 290 milhões de euros; para 2021, a maior incógnita é a velocidade a que o fluxo turístico pode vir a recuperar, enquanto que as exportações devem manter um ritmo de crescimento sólido. Isto apesar da queda de 4,5% registado em janeiro: "É prematuro para tirar conclusões", defende este responsável.

"Há sempre fatores de correção, em janeiro, de ordem logística e contabilística, que neste mês acontecem junto dos importadores. Dados mais relevantes, poderemos ter quando tivermos o acumulado do primeiro trimestre ou quadrimestre", diz Bernardo Gouvêa.

Quanto ao mercado interno, este responsável acredita numa "recuperação rápida" do consumo a partir de abril e maio, à medida que a vacinação ganhe amplitude e a hotelaria e restauração voltem a funcionar em pleno. "A população portuguesa está desejosa de desfrutar dos extraordinários momentos de consumo proporcionados pelo nosso clima único e a nossa riquíssima dieta mediterrânica. Até por uma questão de saúde mental", diz. E acrescenta: "Além disso, como o segundo semestre, entre o período de férias e a época natalícia, é mais impactante globalmente, há uma forte probabilidade de começarmos logo a recuperar".

Que balanço faz de 2020?

O ano de 2020 foi um dos mais desafiantes na história moderna do setor vitivinícola nacional. A crise pandémica impactou o setor com assimetrias significativas. A perda do fluxo turístico, o fecho do canal HORECA e as barreiras criadas pelo confinamento nos mercados da exportação - contingências que ainda presentes - implicaram uma perda da faturação agregada das principais empresas na ordem dos 13%. Estes grandes operadores reagiram eficientemente ao cenário de perda, devido à sua grande capacidade de adequar portfolio e operações, junto dos canais que cresceram neste cenário: os hipermercados e supermercados, no mercado interno, e as exportações no geral. As maiores dificuldades, porém, afetam enormemente a larga maioria das cerca de 1.400 empresas do setor em Portugal, muitas delas - representam mais de 60% do tecido empresarial - com uma média de empregabilidade abaixo de 22 colaboradores. Em 20% das empresas, a média é de 2 empregados. É um balanço difícil. Mas com um fator muito positivo, a reação das empresas e a sua resiliência num ambiente extremamente hostil, a qual foi coadjuvada com as medidas de crise que conseguimos implementar, designadamente os apoios à destilação e armazenamento.

Como perspetiva que seja 2021?

A mais recente vaga pandémica, neste momento praticamente controlada, criou um inevitável stress sobre a resiliência que o setor continua a demonstrar. A sazonalidade de vendas no período da Páscoa será afetada. Existe, no entanto, a expectativa que, entre abril e maio, a cobertura da vacinação tenha um forte impulso. Por isso, acredito numa recuperação rápida do consumo, assim que o fator da vacinação ganhar amplitude e a HORECA volte a funcionar em pleno. Claramente, a população portuguesa está desejosa de desfrutar dos extraordinários momentos de consumo proporcionados pelo nosso clima único e a nossa riquíssima dieta mediterrânica. Até por uma questão de saúde mental. Além disso, como o segundo semestre, entre o período de férias e a época natalícia, é mais impactante globalmente, há uma forte probabilidade de, nesse período, começarmos logo a recuperar, sobretudo no mercado interno. A maior incógnita será a velocidade a que o fluxo turístico poderá vir a recuperar para Portugal. Por último, os pressupostos para continuarmos a prever o crescimento das exportações, ao ritmo dos últimos anos, continuam sólidos.

Globalmente, como avalia o estado do setor do vinho em Portugal neste momento?

Do ponto de vista estrutural, faço uma avaliação muito positiva, interrompida apenas por esta situação pandémica que afeta mais uns setores económicos e agrícolas que os outros. Como já disse, existe imensa assimetria entre vários tipos de atividades, e até mesmo dentro de cada setor, devido aos impactos em modelos logísticos diferentes. Há várias Regiões Vitivinícolas de Portugal que continuam a crescer substancialmente, mesmo em pandemia. Há novos produtores e novos produtos a serem lançados, há prémios e reconhecimentos internacionais de primeira linha, investimentos na vinha e na promoção com uma enorme vitalidade, por parte dos agentes económicos, suportados pelo Plano Nacional de Apoio gerido pelo IVV. Mas, sobretudo, e quero realçar este aspeto, há um ambiente colaborativo em toda a fileira, que é essencial reforçar continuamente, de forma a ganharmos escala, e de que a ViniPortugal é paradigma exemplar.