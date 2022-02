Conforama lança campanha de descontos de 3 de março a 6 de abril

Conforama começa mês de março com descontos © DR

A empresa de decoração Conforama quer celebrar o mês de março com descontos nos seus produtos. O mês Confo acontece de 3 de março a 6 de abril com promoções que vão sendo alternadas de forma a abranger todas as famílias de produtos. Em cada semana no decorrer do mês serão reveladas as novas promoções.

Para já a Conforama anunciou os descontos referentes à primeira semana. Se pretender modificar a sua sala de estar a empresa oferece-lhe 20% de desconto extra em sofás, móveis de sala, mesas e cadeiras, estantes e mesas de centro.

A promoção irá estender-se até dia 10. Também para a primeira semana - entre 4 e 7 de março - a Conforama promete um desconto extra de 10% numa seleção de eletrodomésticos que inclui máquinas de secar e lavar roupa, máquinas de lavar loiça, frigoríficos e congeladores. Em compras que ultrapassem os 300 euros, o transporte será gratuito.

As novas promoções serão anunciadas através das redes sociais da Conforama, e a empresa promete acompanhar "de perto as ideias que os clientes partilharem através da hashtag #MudarTudo".

Todos os artigos estarão disponíveis nas lojas físicas e também no site da marca.