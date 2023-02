Conforama lança marketplace em Portugal

Conforama lança marketplace © DR

Vai ser lançado este mês no mercado português o markteplace da Conforama. Ao disponibilizar esta nova ferramenta, a empresa de decoração transformou a sua plataforma digital num mercado mais alargado, com os objetivos de continuar a expandir a sua variedade de produtos e de converter-se no maior centro comercial de produtos para o lar.

Pela primeira vez (e de forma gradual, explica a empresa em comunicado), produtos nas categorias têxtil, banho, bebé, desporto e animais de estimação vão passar a fazer parte do portefólio da Conforama, de forma a reforçar o seu posicionamento como empresa de referência.

O marketplace já viu a luz do dia em Espanha, onde arrancou com mais de 15 mil produtos disponíveis. O mercado português vai contar com cinco mil. A previsão da empresa retalhista é atingir os 100 mil artigos no primeiro ano de lançamento e contar com a presença de 300 marcas. Num prazo de cinco ano, a Conforama quer disponibilizar um milhão de produtos e contar com a presença de mais de duas mil marcas. Para tal acontecer, o volume de artigos disponíveis vai aumentar ao ritmo de mil por semana.

Conforme explica o CEO da empresa, "o lançamento do marketplace está totalmente alinhado com a nossa estratégia de crescimento, centrada em oferecer aos nossos clientes a maior e melhor oferta de produtos para o lar, além de continuar a crescer de forma sólida e em torno do digital, de onde já recebemos mais de 115 mil pedidos por ano em toda a Península Ibérica, cerca de 44 mil em Portugal". David Almeida garante que "com este novo espaço, a Conforama quer continuar com o seu compromisso de impulsionar o mercado local e pretende ter uma rede de fornecedores no marketplace composta por 50% de empresas nacionais".

Atualmente, via online, a empresa recebe 115 mil encomendas ao ano. Para 2023 a previsão é de que 10% das vendas através da internet venham do marketplace. Um valor que a retalhista pretende que venha a ser de 25 a 30%, num horizonte de cinco anos. "Além disso, com esta grande aposta a Conforama espera que o marketplace venha a representar entre 30 e 50% do volume de negócio da empresa", diz a marca.