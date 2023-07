Congresso da Associação Portuguesa de Centros Comerciais vai ser em outubro

Dinheiro Vivo 07 Julho, 2023 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

É a 11 de outubro que a APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais vai levar a cabo o "NextGen Retail Ecosystem". O congresso, que terá lugar no Lx Factory, em Lisboa, pretende explorar os futuros desafios e oportunidades que o setor do retalho organizado enfrenta. Em comunicado, a associação indica que o foco da APCC Summit será a sustentabilidade, as estratégias omnicanal, o phygital e a evolução dos hábitos e experiências dos consumidores.

O congresso, que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, quer ser "uma experiência transformadora que irá moldar o futuro do setor". Para tal a organização reuniu vários intervenientes como Daniela Braga, a fundadora e CEO da Defined.ai, uma das startups com maior crescimento no setor da IA e o "Retail Futurist", Howard Saunders.

Daniela Braga, recorde-se é também conselheira do Presidente da República de Portugal, enquanto, por seu turno, Howard Saunders é especialista em explicar "para onde se dirige esta rápida mudança no mundo do retalho, o que isso significa para as cidades, vilas, ruas e, sobretudo, para as comunidades", diz a Associação Portuguesa de Centros Comerciais.

Para a diretora executiva da APCC, "o futuro passa pela criação de experiências integradas e envolventes, tendo como foco as pessoas". Por isso mesmo, diz Carla Pinto, "o objetivo deste congresso é inspirar os líderes, os investidores, os retalhistas, e outras partes interessadas a transformar a forma como abordamos o setor para que, em conjunto, criemos um ecossistema mais sustentável, imersivo e inclusivo".