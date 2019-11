Conheça a Herdade Maria da Guarda, rainha em azeite “de primeira qualidade”

É um dos maiores produtores de azeite em Portugal e a sua produção, como Casa Agrícola Cortez de Lobão, remonta já ao século XVIII. Os azeites feitos na Herdade Maria da Guarda, em pleno Alentejo, “são de primeira qualidade e têm um preço imbatível, para chegar aos mercados mundiais”. Quem o diz é o proprietário dos 700 hectares onde estão plantadas 1,3 milhões de oliveiras, João Cortez de Lobão.

Pegando em toda a história e tradição do Alentejo na produção de azeitona, desde os tempos do Império Romano, a Herdade Maria da Guarda conta com um grupo de empresários agrícolas muito bem preparados, que são já referências internacionais.

Em destaque está o azeite Lagaretta “de primeira qualidade, muito macio e de baixa acidez”, explica João Cortez de Lobão. Na Herdade são produzidos cerca de dois milhões de quilos de azeite por ano, cerca de 2% da produção nacional, que é depois exportada para vários países, com Itália como principal mercado.

O melhor é ver a reportagem em vídeo.

