Com o comércio encerrado, muitas são as marcas que procuram formas alternativas de chegar aos seus consumidores. É o caso de Luís Onofre que acaba de lançar uma loja virtual 360 no seu site. Um investimento que pretende reforçar a estratégia digital da marca, uma aposta que veio para ficar para além da pandemia para ajudar ao crescimento a nível nacional e internacional.

O e-commerce não é uma novidade para Luís Onofre, que criou, em 2016, a sua loja online. Mas foi em 2020, com a pandemia, que a experiência digital ganhou maior peso, com as vendas online a crescer 156% no último ano, embora não tenha compensado as perdas nas lojas físicas. Até porque, por opção própria, há uma série de modelos que só estão disponíveis nas lojas da marca, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e na Avenida da Boavista, no Porto.

Luís Onofre admite que 2020 foi "um ano terrível", em especial para marcas como a sua, muito dadas ao glamour, às festas e cerimónias, tudo aquilo que, praticamente, não houve o ano passado. Nem este, até agora. "Ter as lojas fechadas custou-nos imenso. Fez-nos ver a falta que faz o cliente poder circular em loja, ver as nossas peças num espaço pensado para elas. Esta loja virtual pretende reproduzir esse ambiente de luxo e sofisticação e aproximar o cliente da marca, esteja ele em Portugal ou em qualquer parte do mundo", explica o criador.

Criada em parceria com o Centro Tecnológico do Calçado, a associação do setor, a APICCAPS, e as empresas Happyfact e VR 360, o novo espaço online é uma versão virtual da loja da marca no Porto, não apenas em termos de espaço, mas, também, de todas as peças da coleção primavera-verão que estão aí expostas e podem ser adquiridas através desta viagem em 3D. "Quisemos tentar criar, da forma mais real possível, a experiência de uma loja física numa plataforma online, tirando partido da extraordinária evolução na área digital que aconteceu nos últimos tempos", adianta Luís Onofre. A grande preocupação é conseguir tornar a experiência "muito simples, rápida e intuitiva".

O ano passado, findo o primeiro confinamento, a corrida às lojas não se fez esperar, com o consequente decréscimo das vendas online. Este ano, Onofre admite que possa acontecer o mesmo, já que os consumidores estão "desejosos de poderem ver os produtos e experimentá-los". Razão porque a venda ao postigo, neste segmento de negócio, "é completamente impensável impraticável". Mas, mesmo reconhecendo que o digital tem ainda "alguns problemas inerentes à distância" que separa os produtos dos clientes, Luís Onofre acredita que é uma tendência que veio para ficar. "Não vejo as pessoas a desligarem os ecrãs quando as lojas voltarem a reabrir, e, por isso, vamos manter o foco neste canal", promete. Só no último ano, Luís Onofre terá investido cerca de 200 mil euros no digital.

Aliás, este é um passo natural depois da marca ter criado, em 2020, um showroom virtual, a partir da sala de exposições da sua fábrica em Oliveira de Azeméis, para melhor permitir aos compradores internacionais tomarem contacto com as novas coleções. E, este ano, Luís Onofre estima que as vendas online ultrapassem já as das lojas físicas. "O digital veio para ficar. Foi uma porta que se abriu e, do ponto de vista comercial, não há retorno", sustenta.