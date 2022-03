Conheça as duas novas formas de visualizar o feed de Instagram

"Favorites" e "Following" são as duas novas opções de visualização do feed do Instagram © Instagram

Depois de lançar a funcionalidade que permite fazer like nos stories, o Instagram apresenta agora duas novas opções de visualização cronológica do seu feed. "Favorites" e "Following" estão já disponíveis na aplicação e surgiram para servir os interesses do utilizador quanto à sua experiência na rede social.

O "Favorites" mostra as publicações mais recentes de uma lista de contas específicas que o utilizador escolhe, como por exemplo, os seus melhores amigos e criadores de conteúdo favoritos. O utilizador pode adicionar até 50 favoritos e fazer alterações na sua lista em qualquer momento - as pessoas não são notificadas quando são adicionadas ou removidas.

Já o "Following" mostra as publicações das pessoas que o utilizador segue pela ordem em que foram partilhadas. Algo comum a ambas as modalidades é que as publicações serão sempre mostradas por ordem cronológica, para que o utilizador possa acompanhar rapidamente as publicações que não quer perder.

A página inicial "Home" continuará a ser o feed principal do utilizador, que mostrará uma mistura de conteúdo das contas que o utilizador segue, além de publicações sugeridas, que permitirão descobrir conteúdos e criadores relacionados com os seus interesses.