Conheça os vinhos premiados na Grandes Escolhas e compre-os online no Adegga

O Adegga e a revista Grandes Escolhas uniram-se para cruzar informação no mercado dos vinhos. Na prática, o novo serviço permite que os produtores de vinho pontuados pelo painel de provadores da revista mostrem o seu portefólio na loja online do Adegga.

O site da Grandes Escolhas, que conta com uma base de dados atualizada de mais de nove mil vinhos portugueses pontuados e mencionados, vai passar a remeter direta e instantaneamente, através de um link, para o site de compras do Adegga, onde os consumidores poderão consultar a disponibilidade do vinho.

"Com a nova parceria, os leitores passam também a dispor de uma maior confiança e eficiência na compra de vinho online", explicam as duas empresas em comunicado. Recorde-se que o Adegga conta já com mais de 220 produtores integrados na sua plataforma.

Criada em 2006, o Adegga nasceu como rede social dedicada ao vinho. Três anos depois criou o primeiro código universal único para vinhos e, em 2013, desenvolveu a lançou um copo inteligente, o SmartWineGlass, que permite ao consumidor receber no seu email a lista de vinhos que provou num determinado evento de vinhos. Em 2005, o Adegga passou a disponibilizar todos os vinhos que tinha em prova numa loja online e, em 2020, surgiu o Adega Marketplace.