Conselho de administração da Transtejo apresenta a demissão

DN/Lusa 16 Março, 2023 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O conselho de administração da Transtejo demitiu-se esta quinta-feira, na sequência do parecer do do Tribunal de Contas, que considerou lesivo para o Estado o negócio de 52,4 milhões de euros na compra, através de concurso público, de barcos elétricos sem as respetivas baterias correspondentes a nove embarcações que, desta forma não poderiam funcionar.

"A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição. Na verdade, não se pode sequer falar em navios sem as baterias, como não se pode falar, por exemplo., em navios sem motor ou sem leme. Isto porque elas constituem uma parte integrante (ou seja, compõem) desses mesmos navios", pode ler-se num acórdão do Tribunal da Contas colocado online na quarta-feira.

A decisão da demissão da administração foi anunciada em conferência de imprensa ao início desta tarde, em Lisboa, pela presidente do conselho de administração, Marina Ferreira, garantindo que "o procedimento foi bem feito e promoveu o interesse público".

Aliás, a gestora considera mesmo que as considerações do Tribunal de Contas "são ofensivas e ultrajantes".