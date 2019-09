CA aprovam fusão do BCP com o Banco de Investimento Imobiliário

A fusão do Banco Comercial Português com o Banco de Investimento Imobiliário, por incorporação, foi hoje aprovada pelos respetivos Conselhos de Administração, segundo informação comunicada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O Banco Comercial Português informa que o seu Conselho de Administração e o Conselho de Administração do Banco de Investimento Imobiliário aprovaram hoje o projeto de fusão do Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária detida a 100% pelo Banco Comercial Português, por incorporação neste último”, refere o comunicado.

O BCP tinha anunciado, em 19 de junho último, que estava a estudar a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, por incorporação, a realizar até ao final do ano.

No comunicado hoje enviado à CMVM, o BCP adianta que “em devido tempo […] informará sobre a conclusão deste processo”, sem avançar mais detalhes sobre a data.

O BCP esteve hoje entre as empresas do PSI20 que mais valorizaram, com as ações a registarem, no fecho da sessão, uma subida de 1,09% para 0,20 euros.