Conserveira Comur. Lata para captar turistas

Não passa despercebida. As cores e luzes da loja ‘O Mundo Fantástico da Sardinha’ são, desde 2016, chamariz dos turistas que passam pelo Rossio, em Lisboa.

Descem a rua, e surge outra loja, com novos sabores, a mesma origem: na Rua da Prata, a conserveira Comur exibe a Loja da Enguia, que apenas vende enguias em conserva de escabeche, sabor que inaugurou a fábrica da Murtosa, em Aveiro, único em Portugal.

Foi a compra pela Patrimus Industria, há dois anos, que deu nova cara à marca que nasceu em 1942. E o público alvo está definido: os turistas. “A Comur está a ser revitalizada. Havia 400 conserveiras em Portugal e atualmente são 14. Com esta revitalização a empresa também está a crescer”, conta ao Dinheiro Vivo, Liliana Garcias, que representou a marca na BTL.

À feira, a conserveira levou a nova linha com 17 variedades de pescado, todas alusivas aos Descobrimentos, algumas nunca antes feitas, como o robalo ou a corvina. “Com a nova coleção abrimos uma nova loja em Lisboa, mas temos várias, todas com conceitos diferentes. Há muita oferta e lembranças para os turistas levarem”.